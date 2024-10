09.48 - lunedì 7 ottobre 2024

Alessandro Sortino è andato a Pontida dove sul palco sono saliti Salvini e Orban per parlare di emergenza sicurezza. E per risolvere questa emergenza il governo ha elaborato un decreto che sta per diventare legge. La nostra Iena è andato a chiedere a Matteo Salvini e Roberto Vannacci se c’era davvero bisogno di questo decreto.

