MEDIASET – ITALIA 1 * “ LE IENE “ 19/10/2021: « GREEN PASS, IN TRENTINO IN VALLE DI NON I BRACCIANTI AGRICOLI SE NE VANNO » (VIDEOINTERVISTE – LINK)

L’obbligo di Green pass è scattato anche per l’agricoltura. Molti braccianti stranieri, soprattutto romeni, hanno scelto per questo di andarsene dall’Italia creando problemi per mercato interno ed esportazioni di olio, mele e vino. Sarebbero in 100mila i lavoratori stagionali nei campi che non hanno il certificato (molti vaccini esteri non sono riconosciuti). Racconta tutto Alice Martinelli *

(Riprese video anche in Trentino ed al centro vaccinale di Trento – Nota Opinione).

