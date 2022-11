MEDIASET – ITALIA 1 * “INSIDE”: « L’INCHIESTA DI GIULIO GOLIA, “CHI HA UCCISO IL SINDACO ANGELO VASSALLO?” » (DOMENICA 6/11 IN PRIMA SERATA)

11.05 - sabato 05 novembre 2022

Torna domani, domenica 6 novembre, in prime-time su Italia1, “Le Iene presentano: Inside”. Il secondo appuntamento dal titolo “Chi ha ucciso il sindaco Angelo Vassallo?” è interamente dedicato all’omicidio del sindaco di Pollica, nel Cilento, colpito da 9 colpi di pistola il 5 settembre del 2010. Un delitto che, tra tante piste, strani giri di droga, interrogatori, decine di esami del Dna, è rimasto insoluto per oltre 12 anni.

Con contenuti esclusivi fatti di nuove testimonianze, carte, indagini e ricostruzioni, l’inchiesta – di Giulio Golia e Francesca Di Stefano – cerca di far chiarezza sulla vicenda ripercorrendo le tappe di quanto accaduto, alla luce delle tante domande che non trovano ancora risposta. Chi ha premuto il grilletto con così tanta ferocia? Il sindaco conosceva il suo assassino? E poi, fino a che punto sono coinvolte le forze dell’ordine nell’omicidio?

Angelo Vassallo, chiamato anche il sindaco pescatore, aveva 57 anni ed era un simbolo di un modello di sviluppo diverso in un territorio martoriato dalla speculazione edilizia e dalla criminalità organizzata. Per il suo omicidio fu prima accusato, poi prosciolto definitivamente, Bruno Humberto Damiani, soprannominato il brasiliano per le sue origini, identificato come uno dei principali spacciatori di Acciaroli e con precedenti per reati di droga. Oggi, per la prima volta in tv, chiede ai microfoni di Giulio Golia di essere dimenticato.

L’estate appena trascorsa offre una svolta nel caso: l’iscrizione sul registro degli indagati di nove soggetti, e l’ipotesi che il sindaco non fece in tempo a denunciare alle autorità la scoperta di un traffico di droga che vedrebbe coinvolti imprenditori della zona, forze dell’ordine e gente appartenente a organizzazioni criminali.

“Le Iene” tornano così su un caso già seguito in passato, tanto che alcuni dei servizi andati in onda nelle scorse stagioni sono entrati nelle carte dell’indagine. Giulio Golia e Francesca Di Stefano ripercorreranno tutti i passaggi, mostrando nuovi documenti, facendo ascoltare i racconti di chi ha vissuto gli ultimi giorni del sindaco, le parole della sua famiglia, e soprattutto, in esclusiva, le interviste ai principali indagati dell’inchiesta, che per la prima volta raccontano la loro verità. Infine, i risultati dell’inchiesta della Commissione Parlamentare Antimafia, che nell’ultimo anno e mezzo ha indagato sul caso parallelamente alla Procura.