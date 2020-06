MEDIASET – ITALIA 1 * “ IENE.IT  “: « L’ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO SUL CASO GARLASCO, CHIESTA LA REVISIONE PER ALBERTO STASI »

Sul sito iene.it l’anticipazione del nuovo servizio sul “caso Garlasco”: l’avvocato di Alberto Stasi, rinchiuso nel carcere milanese di Bollate da quasi 5 anni, chiede di rivedere il processo di condanna a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi. Sono passati 13 anni dalla morte della ragazza e ancora molti punti sono oscuri. Alessandro De Giuseppe svela nuovi elementi di questa oscura vicenda, raccolti dopo aver ascoltato la richiesta di Stasi che, qualche tempo fa, ha scritto una lettera dal carcere, indirizzata alla trasmissione.

Oggi, dopo anni di indagini i suoi avvocati dicono di avere le carte giuste per arrivare a una nuova verità. Questa la dichiarazione: “Abbiamo depositato una richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi. In questa vicenda tragica, ma anche oscura, non sono ancora state scritte le pagine giuste e definitive”. Afferma Laura Panciroli, legale del ragazzo condannato a 16 anni di carcere per aver ucciso a martellate la sua fidanzata Chiara Poggi a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007. “Questo è davvero un errore. Alberto Stasi non è responsabile di questo fatto”, aggiunge la Panciroli, nominata nel dicembre scorso proprio “per una completa rilettura della complessa vicenda processuale, finalizzata alla sua revisione”.

Il servizio completo stasera a “Le Iene Show” in prima serata su Italia1.

