MEDIASET – ITALIA 1 * “ FORMULA E: « IN DIRETTA DALL’AEROPORTO DI TEMPELHOF LA FINALE DI STAGIONE, IN ESCLUSIVA IN CHIARO (5/6 – 8/9 – 12/13 AGOSTO) »

Dopo la pausa forzata, il campionato di «Formula E» riparte per chiudere una stagione inedita e complessa. La formula scelta dalla FIA è quanto mai spettacolare: sei gare divise in sei giorni, 5 e 6, 8 e 9, 12 e 13 agosto, in diretta dalle ore 19.00, dal suggestivo aeroporto di Tempelhof, a Berlino.

Mediaset manda in onda – su Italia 1 e sul 20 – le tre double-header in esclusiva in chiaro. Tutti gli E-Prix sono commentati dalla telecronaca di Nicola Villani, con la consulenza tecnica di Luca Filippi, collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione, e Ronny Mengo.

Si parte il 5 e il 6 agosto con la diretta sul 20. L’8 e il 9, le vetture sfrecciano su Italia 1, mentre gli ultimi due round, il 12 e il 13, tornano sulla rete diretta da Marco Costa.

Nel dettaglio: ogni coppia di gare utilizza una diversa configurazione di pista, in maniera da offrire più opportunità per strategie distinte.

Dopo i cinque E-Prix già disputati, in testa alla classifica c’è Antonio Felix da Costa, pilota della DS Techeetah, inseguito a sole undici lunghezze da Mitch Evans, della Panasonic Jaguar Racing. Una distanza assai ridotta, che renderà il finale ancora più competitivo e avvincente.

Su SportMediaset.it (sito e app), infine, spazio al live-streaming di tutte le gare e a una rinnovata sezione dedicata al mondo della «Formula E».