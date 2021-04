MEDIASET – ITALIA 1 * “ COTTO E MANGIATO – IL MENÙ ”: « LA NUOVA EDIZIONE È PRONTA A PARTIRE CON TANTISSIME GOLOSE NOVITÀ, NUMEROSI E PRESTIGIOSI GLI CHEF CHE RENDERANNO ESCLUSIVI I NOSTRI PIATTI »

Riparte con una nuova edizione il cooking show cult di Italia1 delle ore 12.10 dove troviamo l’inossidabile maîtresse de cuisine Tessa Gelisio pronta a cucinare e impiattare insieme a noi.

Si parte subito con un importante entrée composto da due puntate speciali on air sabato 3 e lunedì 5 aprile dedicate alla creatività in cucina in occasione delle feste di Pasqua.

Il pranzo di Cotto e Mangiato continua con numerose nuove proposte tra cui spiccano i “Menù al Museo”: un mix di eccellenze artistiche, culturali e culinarie che prenderanno forma direttamente dalla mostra #Food People del “Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci” di Milano (aperta al pubblico dal 23 aprile).

Nel corso della stagione primaverile assisteremo ad una passerella di ospiti prestigiosi che saranno protagonisti di altrettanti appuntamenti in location esclusive: i nomi sono veramente scottanti, restate sintonizzati per non perdervi l’occasione di cucinare con Chef Mainardi, Penati, Perbellini, Taglienti, Aliberti, Mascheroni, Bosco, Sadler e tanti altri!

In occasione dell’avvio del programma in tv, il 5 aprile partirà la gara tra gli alunni di quattro scuole alberghiere. In questa competizione, giunta alla sua 4° edizione, i ragazzi si sfideranno per aggiudicarsi la borsa di studio firmata Cotto e Mangiato. Per garantire il distanziamento e la sicurezza nel pieno rispetto delle normative anti Covid la competizione si svolgerà interamente sui social ufficiali della trasmissione.

Numerose sono le aziende partner che hanno creduto nella forza di questa edizione. Per il reparto alimentare troveremo: le pappardelle e le lasagne all’uovo BARILLA della linea Emiliane; i biscotti PAVESINI saranno utilizzati per realizzare una ricetta dolce e dedicata alla Pasqua. Le PRUGNE DELLA CALIFORNIA verranno utilizzate per realizzare delle ricette originali e inaspettate. Le farine MOLINO SPADONI saranno protagoniste di torte salate e dolci e di pizze gourmet. Le uova da allevamento biologico AIA – linea Biovita che saranno ingredienti fondamentali per ricette classiche e futuristiche.

A supporto delle preparazioni e del lavoro in cucina ci saranno i seguenti brand:

ELECTROLUX, partner esclusivo degli Elettrodomestici, sarà protagonista grazie alle cotture in forno e attraverso l’utilizzo dei Piccoli Elettrodomestici. SOLVAY è partner fedele con il suo Bicarbonato, prezioso alleato per l’igienizzazione di frutta e verdura e specialista delle azioni di pulizia di superfici, stoviglie e pentole. LUCART riconferma la sua presenza in studio con Tutto Pannocarta, fondamentale grazie alla sua grande efficacia negli utilizzi in cucina, versatile, riutilizzabile e partner in linea con la vocazione eco-sostenibile del programma. TOGNANA, che si conferma partner consolidato nel segmento degli strumenti di cottura e degli accessori per la cucina, presenta la nuova linea di pentole tutta italiana Italika.

La sinergia tra Cotto e Mangiato e i brand partner che hanno deciso di partecipare a questa edizione, rafforza la collaborazione tra le note aziende e uno dei programmi culinari più prestigiosi e più seguiti delle reti Mediaset. Questo progetto è reso possibile dall’azione dell’editore RTI e del team Publitalia Brand On Solutions.