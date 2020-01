MEDIASET * “ GRANDE FRATELLO VIP 4 “: « DA MERCOLEDÌ 8 GENNAIO TORNA SU CANALE 5 IL RE DEI REALITY, 23 CONCORRENTI FAMOSI COMPORRANNO IL CAST »

Da Mercoledì 8 Gennaio sulla rete ammiraglia di Mediaset ritorna il Grande Fratello nella sua incarnazione “VIP”: 23 concorrenti famosi, diversi per età, esperienze, background e abitudini, comporranno un cast molto variegato che farà il suo debutto nella casa più spiata d’Italia sotto l’occhio attento e sornione di Alfonso Signorini.

Dopo tre edizioni che lo hanno visto nel ruolo di opinionista, il direttore di Chi sarà infatti al timone di questa quarta edizione coadiuvato da una coppia di commentatori d’eccezione: Enzo Ghinazzi in arte Pupo e Wanda Nara, showgirl, procuratrice sportiva e già opinionista a Tiki Taka.

Tanti e di primissimo piano i partner commerciali dello show, tra importanti new entry e grandi conferme: come nelle precedenti edizioni, Santero con i suoi inconfondibili spumanti costituirà una presenza fissa con il suo frigo brandizzato; Toraldo, l’espresso napoletano famoso in tutto il mondo, sarà ancora una volta il caffè ufficiale del GF; l’acqua sarà invece fornita da Blu in boccioni di acqua pet interamente riciclabili; le auto ufficiali del Grande Fratello saranno a marchio Peugeot e porteranno i Vip in casa già dalla prima puntata; come ogni anno la cucina degli inquilini sarà marchiata Aran e coniugherà sapientemente design, bellezza e funzionalità; i surgelati verranno forniti da un leader assoluto del settore, Orogel; la fragranza e croccantezza delle patatine Amica Chips saranno una costante dei momenti di relax degli inquilini; parlando di passatempi divertenti, i concorrenti potranno contare sull’intrattenimento di qualità di una console Nintendo e dei suoi divertenti giochi; durante i tre mesi di “cattività” gli inquilini potranno anche dedicarsi all’attività fisica, grazie a un personal trainer dedicato e fornito da Fit Express; l’abbigliamento sportivo vedrà nuovamente protagonista il brand partenopeo Givova con i suoi capi fashion e colorati; il brand Comete sarà anche lui presente in casa con i suoi luccicanti gioielli che, in più occasioni, saranno regalati ai Vip per festeggiare insieme a loro momenti importanti di convivenza; alla cura delle chiome dei nostri Vip penserà l’azienda, punto di riferimento per la cosmetica, Artego; Popposhop con i suoi eleganti beauty-case fornirà i trucchi per il contingente femminile, mentre le creme viso e corpo saranno ancora una volta di LR Wonder, “born in Hollywood, made in Italy”.

Completano il panel di marchi Weese, un innovativo brand di AB CLASS specializzato in vetrate di design per terrazzi e ambienti innovativi a prova di agenti atmosferici, e Lisolastore, responsabile di tutta la biancheria di alta qualità utilizzata nelle camere da letto della casa.

L’integrazione di questi importanti brand all’interno della narrativa del format, la loro giusta valorizzazione in ogni momento del programma in modo naturale e senza forzature è una sfida importante che è stata resa possibile dall’azione sinergica dell’editore RTI e da un team di assoluti specialisti nel settore del branding, quello di Publitalia Brandon Solution – divisione della Direzione Innovation. Il Grande Fratello VIP è prodotto da Endemol shine Italy.