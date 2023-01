MEDIASET * “COPPA ITALIA 2022-2023“: « OTTAVI DI FINALE, SU “CANALE 5“ E “ITALIA 1“ TUTTI I MATCH (DAL 10 AL 19/1 ) »

11.05 - lunedì 9 gennaio 2023

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset, che per le prossime due stagioni, 2022-2024, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity.

Da martedì 10 fino a giovedì 19 gennaio torna la competizione nazionale con gli ottavi di finale: otto match in cui entrano in gioco i top club di Serie A, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

Di seguito, il dettaglio del programma degli ottavi:

MARTEDÌ 10 GENNAIO:

· Inter-Parma, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Massimo Mauro, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO:

· Milan-Torino, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Christian Panucci, Ciccio Graziani e Mauro Bergonzi

GIOVEDÌ 12 GENNAIO:

· Fiorentina-Sampdoria, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1

telecronaca: Roberto Ciarapica e Giancarlo Camolese

· Roma-Genoa, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Christian Panucci, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari

MARTEDÌ 17 GENNAIO:

· Napoli-Cremonese, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Giuseppe Incocciati e Mauro Bergonzi

GIOVEDÌ 19 GENNAIO:

· Atalanta-Spezia, in diretta alle ore 15.00, su Italia 1

telecronaca: Federico Mastria e Stefano Sorrentino

· Lazio-Bologna, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1

telecronaca: Fabrizio Ferrero e Giancarlo Camolese

· Juventus-Monza, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Ciccio Graziani, Fabrizio Ravanelli e Mauro Bergonzi