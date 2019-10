MEDIASET – CANALE 5 * “TU SI QUE VALES”: « AL VIA SABATO 19/10, CON MARIA DE FILIPPI, GERRY SCOTTI, TEO MAMMUCARI E RUDY ZERBI, BELEN RODRIGUEZ, MARTIN CASTROGIOVANNI, ALESSIO SAKARA E SABRINA FERILLI »

Domani, sabato 19 ottobre, in prima serata su Canale 5, primo attesissimo appuntamento con la nuova edizione di “Tu si que Vales”, il talent show internazionale che vede partecipare grandissimi performer da tutto il mondo.

Si riaccendono le luci del Teatro 8 negli studios Titanus Elios in Roma e si apre il sipario sull’unico palco televisivo dove artisti di tutte età – da 0 a 99 anni – possono esprimere ogni forma d’arte proponendo performance che catturano sempre l’attenzione del pubblico in studio e a casa. Numeri molto spettacolari, degni dei più grandi show, dove si succedono a ritmo incalzante innumerevoli prove che vanno dal canto alla danza, dagli sport estremi alla magia, dall’escapologia alle arti circensi, dalla recitazione al…

La grande novità di questa stagione è la presenza dell’amatissima attrice di cinema e Teatro e conduttrice Tv Sabrina Ferilli che ha il ruolo di rappresentare la giuria popolare, formata da cento votanti presenti in studio. Una presenza prestigiosa per lo show che arruola nel team del sabato sera un personaggio che nella sua carriera vanta numerosi premi e riconoscimenti. Tra questi: cinque Nastri d’argento, un Globo d’oro e la preziosa interpretazione nel ruolo di attrice protagonista nel film premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino.

A valutare le esibizioni degli artisti torna il quartetto più amato della tv composto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, sempre pronti a giudicare con serietà e professionalità ma anche a farsi coinvolgere e a lasciarsi appassionare da gag irresistibili o da performance inusuali.

Muniti di bacchetta magica i quattro giudici decidono oltre alla sorte la durata delle performance.

Per la terza edizione consecutiva al timone dello show il trio formato dalla bellissima argentina Belen Rodriguez (alla guida del programma fin dalla prima edizione del 2014) e dai due grandi campioni dello sport: il campione della Nazionale italiana di Rugby Martin Castrogiovanni e il campione del mondo di MMA Alessio Sakara.

Possono partecipare a “Tu si que Vales” tutti: non ci sono limiti di età, di nazionalità, di sesso maschile o femminile, da soli o in coppia, con la crew o con una big band.

Chiunque possieda un talento e abbia un numero da proporre per esprimere la propria abilità, la propria attitude artistica, la propria peculiarità può mettersi in gioco e in gara per la vittoria sull’ambitissimo palco di “Tu si que Vales”, programma evento di Canale 5.

Produce Fascino P.g.t. per Mediaset. Curatore del programma Doriana Patane’; Produttore esecutivo Fascino P.g.t. Stefano Paramucchi.

Firmano la regia Paolo Carcano e Andrea Vicario.

