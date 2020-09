MEDIASET – CANALE 5 * ” STRISCIA LA NOTIZIA “: « TUTTE LE NOVITÀ DELLA 33A EDIZIONE, AL VIA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE SU CANALE 5 »

Quest’anno Striscia è“La voce dell’insofferenza”: attualità, inchieste, retroscena, rubriche, parodie per dare voce ai cittadini con l’inconfondibile stile ironico e provocatorio. “L’insofferenza è quella con cui abbiamo a che fare tutti i giorni”, spiega Antonio Ricci. “Insofferenza per la mascherina, insofferenza per il distanziamento, insofferenza per tutto quello che una volta facevamo in maniera naturale e sciolta e ora non è più possibile”.

Sono Ficarra e Picone i primi conduttori al bancone della 33a edizionedi Striscia la notizia, in onda dal lunedì al sabato alle ore 20.35 su Canale 5.

I comici siciliani saranno seguiti a dicembre da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che a loro volta passeranno il testimone a inizio marzo alla coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini.

Chiuderanno la stagione Michelle Hunziker e Gerry Scotti.Due i volti nuovi: Andrea Rivera – attore e cantautore romano che porterà a Striscia sorprese esclusive – e Angelica Massera, comica e youtuber, che sarà l’inviata di Striscia nel mondo “Mamme” e “Scuola”, oltre che alter ego del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Nuova anche la sigla di chiusura del programma, dal titolo “Asintomatico”. Confermatissime le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che dopo il successo alla conduzione di Paperissima Sprint tornano a Striscia per la quarta stagione consecutiva e puntano al record assoluto di presenze.

Già pronti con i loro servizi gli inviati storici: Valerio Staffelli, Moreno Morello, Max Laudadio, Vittorio Brumotti, Stefania Petyx, con il suo inseparabile bassotto, Luca Abete, Capitan Ventosa (Fabrizio Fontana), Antonio Casanova, Luca Galtieri e Jimmy Ghione.In prima linea anche gli inviati più giovani della trasmissione: Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Pinuccio (Alessio Giannone), Roberto Liparie Riccardo Trombetta.