MEDIASET – CANALE 5: ” STRISCIA LA NOTIZIA “: « STASERA IL CASO MONTESANO, PRIMA I COMPLIMENTI POI L’ESPULSIONE / MA IL VIDEO INCRIMINATO ERA REGISTRATO, COME MAI NESSUNO SI È ACCORTO? »

19.14 - lunedì 14 novembre 2022

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) nuovo appuntamento con “Rai Scoglio 24”. Pinuccio si occupa del caso Enrico Montesano, licenziato dalla Rai per aver indossato, durante le prove di Ballando con le stelle, una maglietta della Decima Mas, reparto militare fascista.

Ma in diretta nessuno – giurati, registi, autori – si era accorto di niente. Anzi, tutti si sono prodigati in complimenti all’attore, a cominciare da Alberto Matano: «La luce dei tuoi occhi è più shining», ha detto al termine della sua performance. Soprattutto, quel video di Montesano era un contenuto registrato giorni prima della messa in onda di sabato. Possibile che anche il rigoroso Comitato Etico Rai e il vicedirettore prime-time e capo struttura di Ballando con le stelle Claudio Fasulo non abbiano controllato?

