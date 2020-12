MEDIASET – CANALE 5 * ” STRISCIA LA NOTIZIA “: « QUESTA SERA TAPIRO D’ORO DA GUINNESS A BELÉN RODRÍGUEZ, LA PIÙ ATTAPIRATA DELLA STORIA DEL PROGRAMMA SATIRICO SALE A QUOTA 29 »

L’instabilità sentimentale degli ultimi tempi e la lite con i paparazzi a Roma, culminata con l’intervento dei Carabinieri, fanno guadagnare a Belén Rodríguez un Tapiro d’oro da Guinness: il suo 29°, trasformato per l’occasione in un’inedita versione natalizia. «C’è gente educata e gente molto maleducata», ha dichiarato a Valerio Staffelli la showgirl argentina a proposito della lite con i paparazzi. Aggiungendo: «Comunque non ho chiamato i Carabinieri: stavano passando di lì. Io li ho fermati e poi il fotografo ha avuto un lunghissimo battibecco con loro».

E a proposito della sua situazione sentimentale Belén ha spiegato: «La vita è lunga. Succede che una persona abbia più di un fidanzato… Mia madre ha avuto un solo uomo in tutta la sua vita, ma non è il mio caso».

Con 29 Tapiri d’oro ricevuti dal 2008 a oggi, Belén è in cima alla classifica dei più attapirati della storia del Tg satirico di Antonio Ricci. Al secondo posto Rosario Fiorello (25 Tapiri d’oro ricevuti), medaglia di bronzo per Antonio Cassano (15 Tapiri d’oro).