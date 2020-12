MEDIASET – CANALE 5 * ” STRISCIA LA NOTIZIA” « MORENO MORELLO CONTINUA A INDAGARE SULLE MASCHERINE CHIRURGICHE PRODOTTE DA FCA E DISTRIBUITE A MILIONI CON IL LOGO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO » (RIVEDI VIDEO – LINK)

Moreno Morello continua a indagare sulle mascherine chirurgiche prodotte da FCA e distribuite a milioni con il logo della Presidenza del Consiglio.

Alcuni campioni di mascherine sottoposti a controlli non sarebbero a norma e i risultati di laboratorio dimostrerebbero una capacità filtrante inferiore ai parametri richiesti dalla normativa. A questo si aggiunge il fatto che a fronte di una produzione enorme, si parla di circa 100 milioni di pezzi, non è chiaro quando e con quali modalità vengano poi effettuati i controlli periodici di qualità.

Striscia si è rivolta all’Istituto Superiore di Sanità per cercare di capire quale affidamento possano dare le certificazioni che rilascia, visto che molti campioni analizzati, e non solo quelli prodotti da FCA, non risultavano conformi pur avendo la validazione dell’Istituto.

