MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «I TENTACOLI DELLE CURVE ANCHE SULL’ORGANIZZAZIONE CONCERTI DI FEDEZ – LAZZA – EMIS KILLA – TONY EFFE – GUÈ PEQUENO / I CANTANTI E GLI ORGANIZZATORI “UFFICIALI” SAPEVANO?»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) Pinuccio torna sull’inchiesta sulle curve di Milan e Inter, rilevando che – oltre agli affari illeciti su biglietti e parcheggi – i tentacoli degli ultrà si stessero allungando fino all’organizzazione di concerti.

Fedez, Emis Killa, Lazza, Tony Effe, Guè Pequeno: sono i nomi degli artisti che emergono dalle carte della Procura, che avrebbe attenzionato l’organizzazione di alcuni concerti in Calabria. «In uno di questi eventi, quello di Emis Killa e Lazza, l’ultrà rossonero Hagag Islam detto Alex Cologno è in effetti sul palco assieme ai cantanti», riporta l’inviato di Striscia. «C’è addirittura un caso che riguarda il concerto – annunciato e successivamente annullato – di Fedez a Roccella Ionica, in cui da alcune intercettazioni emergerebbe che il figlio di un elemento di spicco della ‘ndrangheta vicino ad Hagag Islam sarebbe intervenuto in favore dell’ultrà milanista per allontanare altri pretendenti dall’organizzazione di eventi a Roccella, in concomitanza con il concerto di Fedez», continua Pinuccio.

I cantanti sapevano? E Vivo Concerti, ovvero l’organizzatore “ufficiale” dei loro concerti, sapeva? «Quello che sappiamo è che tutti sono “amici” sui social», conclude l’inviato di Striscia, che promette di andare a fondo della vicenda.

