MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «FEDEZ E LE DICHIARAZIONI SU ROZZANO, TAPIRO D’ORO PER IL SINDACO FERRETTI “I ROZZANESI SONO TUTT’ALTRO, IL RAPPER HA FATTO IL BULLETTO”»

16.53 - mercoledì 9 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, piccolo comune a sud di Milano che – dopo le dichiarazioni di Fedez la notte dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino («Lo ammazzo, io sono di Rozzano!») – è ora conosciuto in tutta Italia.

«L’etichetta che ci ha attaccato non l’accetto: i rozzanesi sono tutt’altro», dichiara il primo cittadino del comune milanese. «Fedez è da ringraziare per il contributo che ha dato a Rozzano, un po’ meno quando usa la nostra città con questa accezione che non condividiamo», prosegue Ferretti.

«Fedez voleva fare paura usando il nome di Rozzano?», chiede Staffelli. «Probabilmente ha voluto fare un po’ il bulletto. Rozzano non ha più problemi di criminalità di qualsiasi altro comune d’Italia», conclude il sindaco.

Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).