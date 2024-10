MEDIASET – CANALE 5 *: “STRISCIA LA NOTIZIA”: “CLIENTI INSODDISFATTE CONTRO FEDERICO FASHION STYLE”

19.54 - giovedì 10 ottobre 2024

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Rajae Bezzaz raccoglie le testimonianze di due clienti insoddisfatte del salone milanese di Federico Fashion Style, hair-stylist e personaggio televisivo.

Dopo le numerose recensioni negative trovate online, l’inviata incontra Nora Amile, ex Pupa de La pupa e il secchione, la quale racconta di aver cominciato a perdere molti capelli dopo il trattamento fatto nel salone e che, addirittura, l’assistente di Federico in occasione di un secondo appuntamento in salone l’avrebbe insultata, buttandola a terra e colpendola con un calcio sull’anca. Versione confermata anche da un’altra cliente che avrebbe assistito ai fatti e sarebbe stata lei stessa protagonista di un’altra disavventura.

All’inviata del tg satirico la donna racconta che le sono state applicate delle extension ma, una volta tornata a casa, ha avuto forti dolori alla testa.

Intercettato da Rajae, l’hair-stylist accusa Nora Amile e l’altra cliente di essere in cerca di visibilità e si scaglia anche contro l’inviata: «Poverina, hai due peli in testa».

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).