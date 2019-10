MEDIASET – CANALE 5: « QUESTA SERA A STRISCIA LA NOTIZIA ANTONIO CONTE RICEVE IL TAPIRO D’ORO PER LA SCONFITTA DELL’INTER CONTRO LA JUVENTUS »

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro ad Antonio Conte per la sconfitta dell’Inter contro la Juventus, che costa ai neroazzurri il primo posto in classifica.

Valerio Staffelli intercetta Conte a Milano: «Cosa è successo? I ragazzi non hanno fatto quello che voleva?». L’ex giocatore e allenatore della Juventus risponde: «Abbiamo perso, loro si sono dimostrati una squadra molto forte».

L’inviato di Striscia allora domanda: «Voleva essere il Conte di Montecristo per vendicarsi della Juve?». Il neroazzurro replica: «Non ho bisogno di nessuna vendetta. Ora lavoriamo per far andare bene le cose».

E sulla petizione dei tifosi juventini per far rimuovere la “stella” a lui dedicata nella Hall of Fame dello stadio della Juventus dichiara: «La stella cometa? Ma sì, sono ragazzi».