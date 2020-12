MEDIASET – CANALE 5 * ” L’AMICO AMERICANO “: « SPECIALE TG5 SULLA STORIA DEI RAPPORTI DIPLOMATICI, ECONOMICI E CULTURALI TRA USA E ITALIA »

«L’amico americano» è il titolo dello Speciale TG5 in onda sabato 19 dicembre, in seconda serata, su Canale 5. Roberto Olla racconta le più importanti pagine di storia dei rapporti tra gli Stati Uniti e Italia. Relazioni bilaterali, con riferimento a rapporti diplomatici, economici e culturali, formalmente iniziate nel 1861 e divenute sempre più salde dopo il Secondo conflitto mondiale.

Nello speciale TG5 filmati e fotografie dalle librerie presidenziali all’archivio del Quirinale, che ha portato alla scoperta di preziosi inediti, tra cui alcune sequenze a colori sulle visite di John F. Kennedy a Roma e Napoli, e di Sandro Pertini a Washington.

In vista della cerimonia d’insediamento di Joe Biden, lo speciale si dipana attraverso le immagini delle principali Visite di Stato e di Lavoro tra i leader delle due Nazioni: dallo storico viaggio di Alcide De Gasperi alla visita a Ground Zero di Sergio Mattarella, dal discorso di Kennedy a Fiumicino a quello di Berlusconi al Congresso USA, dalla prima visita ufficiale di Woodrow Wilson dopo la Grande Guerra a Bill Clinton ad Anzio, fino a Obama a L’Aquila.

Al centro dell’approfondimento del TG5 la storia e l’evoluzione dei rapporti diplomatici, i dettagli su quale e quanto lavoro ci sia dietro ogni stretta di mano tra due presidenti, come viene preparato un incontro, come vengono studiati i discorsi, come vengono stabiliti gli obiettivi da raggiungere, quali difficoltà s’incontrano e come vengono superate.

Spazio anche alle più importanti pagine dei discorsi dei presidenti, come il ruolo dell’emigrazione italiana, la partecipazione americana alla Liberazione dal fascismo e dal nazismo (ma anche la partecipazione americana alla Prima Guerra Mondiale), il Piano Marshall e gli aiuti economici per la rinascita, l’impegno dell’Italia al fianco degli Stati Uniti nelle varie missioni di pace.