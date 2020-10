MEDIASET – CANALE 5 * CHAMPIONS LEAGUE: “ INTER-BORUSSIA MöNCHENGLADBACH, IN DIRETTA ESCLUSIVA DA SAN SIRO MERCOLEDì 21 OTTOBRE (ORE 21.00) “

Sarà “Inter-Borussia Mönchengladbach” il primo match della Uefa Champions League 2020/21 che aprirà la stagione del grande calcio europeo delle reti Mediaset. La gara di San Siro, in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 21.00, andrà in onda in diretta e in esclusiva in chiaro su Canale 5.

In diretta dal Meazza andrà in scena la sfida tra i nerazzurri di Antonio Conte e i tedeschi che tornano a disputare la massima competizione europea per club dopo tre anni. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin.

A seguire su Canale 5, post partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Riccardo Ferri, Sandro Sabatini, Graziano Cesari per tutti i casi da moviola e da San Siro Giorgia Rossi con Pierluigi Pardo. Non mancheranno le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con un’ampia sintesi di “Midtjylland-Atalanta”.

Partita e post partita saranno visibili anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’appSportmediaset