MAURIZIO SCANDURRA * INCARICHI: « GIOVANNI VIETTI NOMINATO AL VERTICE DELL’UNIONE INDUSTRIALE DI BIELLA, IL RILANCIO DELL’ECONOMIA è POSSIBILE SOLO GRAZIE ALLA COMPETENZA DEI MANAGER »

Il giornalista e saggista cattolico plaude all’elezione dell’industriale Giovanni Vietti alla Presidenza dell’Unione Industriale di Biella.

“C’è un Piemonte intenso e vivo che opera nel silenzio, giornalmente, lasciando che a parlare siano invece e soprattutto i risultati. I fatti. Le vittorie. Ed è quell’affascinante porzione della regione che si chiama Biellese”. Lo afferma il giornalista cattolico e saggista Maurizio Scandurra.

“Un territorio determinante per l’economia nazionale che ha contribuito a scrivere memorabili pagine di storia industriale italiana. Qui, infatti, sono nati e continuano a prosperare, in barba a questa o quella crisi, marchi amatissimi come la Birra ‘Menabrea’, i filati pregiati della famiglia di Massimo Giletti, e l’acqua ‘Lauretana’: il cui Presidente e Amministratore Delegato, Giovanni Vietti, 64 anni ottimamente portati, è stato da poco nominato al Vertice dell’Unione Industriale di Biella”, osserva il cronista.

Che così riprende: “Una nomina meritata, azzeccata, che assume particolare rilievo e maggior valore specie in questi tempi bui di confusione generale. Di mancanza di direzione. Di assenza di orizzonte. Un professionista serio e di lunga data, un uomo di sostanza, di sintesi e altrettanta rara eleganza, chiamato a guidare con l’efficacia che lo contraddistingue le eccellenze di un’area irripetibile della regione che vive quotidianamente ai piedi delle Alpi, come dice il suo stesso nome.

Compito che certamente, saprà assolvere al meglio restituendo nuova dignità, speranza e futuro a una terra prolifica di artisti, esploratori e di santi, di scienziati e generali, di missionari e politici che si chiamano, fra i tanti, nell’ordine Fred Buscaglione, Alberto Maria De Agostini, Pier Giorgio Frassati, Don Oreste Fontanella, Amedeo Avogadro, Quintino Sella, Alfonso e e Alessandro Lamarmora”, conclude infine Scandurra.

Maurizio Scandurra

Critico musicale e giornalista cattolico esperto del Terzo Settore