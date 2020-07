MAURIZIO PEREGO (FI) * COMUNALI TRENTO 2020: « IL PROGETTO DI MERLER è CONVINCENTE, AVRà IL MIO APPOGGIO »

Maurizio Perego-FI -comunali Trento: Il progetto di Merler è convincente, avrà il mio appoggio.

La rinuncia del collega Baracetti, che ha consentito il rassemblemant convinto del centro destra autonomista, ha aperto una reale possibilità di affermazione della coalizione nella corsa a Palazzo Thun.

Il progetto di governo di Andrea Merler è convincente, avrà il mio pieno appoggio e sarà mia premura fare appello per lui e per la coalizione, a i tutti gli elettori di Forza Italia che seguono la mia linea politica fin dal 1994.

Come tutti sanno, mi unisce un’amicizia fraterna a Marcello Carli , ma è nella convinzione che la sua discesa in campo potesse rappresentare un valore aggiunto per il centro destra in quanto sottraeva voti al centro del centro sinistra, – voti che Baracetti non intercettava- che ho aderito alla sua sfida.

Oggi, con la candidatura di Merler che parla allo stesso elettorato moderato di Carli, cambia tutto e penso che anche gli amici Carli e Cia, dovrebbero convergere per permettere la vittoria al primo turno della coalizione che sostiene il governo provinciale. E per questo obiettivo mi spenderò nelle prossime ore, con convinzione.

Quanto a Forza Italia, spiace leggere delle difficoltà di raggiungere i trenta nomi previsti dalla legge elettorale. Questa situazione sarebbe stata facilmente evitabile se il coordinatore Leonardi e la sua vice Mafioletti, avessero convocato gli organismi preposti dallo statuto e avessero evitato liste di proscrizione decimando tutti gli eletti, a partire dalla Sen. Testor all’On. Biancofiore, dal capogruppo in comune Zanetti al Vice sindaco di Torbole, Masato.

Se io e l’On. Biancofiore avessimo ragionato così, alle provinciali il Leonardi non sarebbe mai stato candidato, vista la sua totale assenza dalla vita del partito. Il bilancio di questi mesi del coordinamento Leonardi, che ha fatto perdere anche la faccia a dirigenti del calibro di Tajani e Gasparri utilizzati per un progetto che era evidentemente destinato ad un binario morto, lascia esterrefatti. Ci sono ancora poche ore per ravvedersi e spero che possa intervenire il Presidente Berlusconi con la sua saggezza, per evitare la fuoriuscita degli ultimi eletti.

Tutti coloro che comunque Forza Italia in questa regione la hanno fondata, a partire da me e dall’On.Biancofiore che ne è una bandiera, si batteranno in ogni modo per il successo di Merler e della coalizione.

Avv. Maurizio Perego

Già commissario straordinario FI Provincia di Trento