MATURI (LEGA) * ORSO TRENTINO: « CONTE COME PONZIO PILATO, DECIDA UN PIANO DI TRASFERIMENTO DEGLI ANIMALI SENZA SCARICARE I PROBLEMI SULLA PROVINCIA DI TRENTO »

“Le indecisioni del Governo nazionale sono ben più pericolose degli orsi: in Trentino si contano almeno 90 esemplari anziché i 60 previsti, con la prospettiva che diventino 100 entro pochi mesi. Troppo facile scaricare i problemi sul presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che vuole tutelare i cittadini. Il Governo formalizzi un piano di trasferimento degli orsi per garantire la sopravvivenza degli animali in altre zone, senza ricorrere a misure più drastiche. È necessario prendere posizione per il bene di questi mammiferi, senza demonizzarli per pochi episodi isolati. Il governo che annuncia lo stato di emergenza fino a Capodanno, quando ci sono di mezzo gli orsi fa come Ponzio Pilato. Conte e il ministro Costa mettono in pericolo uomini e animali: è ora che si sveglino”.

Lo dice il deputato Filippo Maturi, responsabile del Dipartimento Benessere Animale della Lega.

Foto: archivio Pat