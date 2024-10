MATTEO SALVINI * VIDEO: «GIUDICI DI PALERMO? FANNO POLITICA DI SINISTRA PRO MIGRANTI E PRO ONG, CERCANO DI SMONTARE LE LEGGI DELLO STATO»

10.49 - sabato 19 ottobre 2024

Estratti testo, da video.

«Conto che venga presa in considerazione la realtà e non la fantasia. Certo che se devo giudicare dalla cronaca in queste ore, se siamo in mano a giudici che fanno politica di sinistra, pro migranti, pro Ong, che cercano di smontare le leggi dello Stato… Questa parte di giudici, non tutti, candidatevi alle elezioni se non vi va bene niente di quello che fa il Governo… Non mi fate paura da nessun punto di vista».