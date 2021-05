MASCHIO (ONDA CIVICA TRENTINO) * CAMPONZIN – SARDAGNA: « LA PROFESSIONE ABUSIVA DI UN DIPENDENTE PUBBLICO NON È PIÙ AMMISSIBILE » (VIDEO FATTORIA DIDATTICA)

Purtroppo per qualcuno risulta davvero impossibile seguire le regole e diventa una mantra portare avanti la sua professione in modo totalmente abusivo facendosi passare da vittima e convincendo la gente a donargli soldi. Il tutto a scapito di quelle realtà che invece hanno sputato sangue per essere in regola e che per questo non riescono ad arrivare a fine mese.

Il comportamento di questo soggetto risulta quanto più inammissibile essendo egli stesso un dipendente pubblico.

E’ inaccettabile che chi pratichi ogni forma di abusivismo si faccia passare per attività vessata e contrastata e che si pubblicizzi per quello che non è. Fare fattoria didattica non vuol dire solo gestire qualche animale ma essere a norma con tutto ciò che serve per poterla portare avanti in sicurezza e legalità.

Speriamo che il titolare della Fattoria Camponzin in Bondone decida finalmente di mettersi a norma per poter essere Fattoria.

Ad oggi il Comune ha certificato ogni forma di abusivismo sia edilizio che professionale ed il titolare non sembra aver voglia di mettersi in regola visto che professa sui social una titolarità professionale che non può portare avanti.

Andrea Maschio

Capogruppo Onda civica Trentino – Comune Trento

In allegato l’interrogazione e sotto il link alla relativa risposta dell’Assessora Baggia.