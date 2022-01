MART ROVERETO (TN) * ARTURO NATHAN: « IL CONTEMPLATORE SOLITARIO, LA PRESENTAZIONE NEL GIORNO DELLA MEMORIA (27 GENNAIO ORE 18.00)

7:56 - 7/01/2022

ARTURO NATHAN. IL CONTEMPLATORE SOLITARIO. Dal 27 gennaio al 18 aprile, Mart Rovereto.

GIORNO DELLA MEMORIA

Arturo Nathan nasce a Trieste nel 1891, da genitori di famiglia ebraica.

In contatto con gli ambienti artistici e letterari, partecipa a numerose mostre. Conosce Giorgio de Chirico, le cui atmosfere sospese e di inquietante mistero insieme all’amore per il passato classico ispirano la sua ricerca. Tra il 1926 e il 1929 si avvicina al post-espressionismo e al Realismo magico. In seguito alla promulgazione delle leggi raziali dell’Italia fascista, è costretto al confino, prima nelle Marche e poi nel campo di prigionia di Carpi. Nel 1944 viene deportato nel campo di concentramento di Bergen Belsen e poi trasferito in quello di Biberach am Riss, dove muore il 25 novembre 1944.