MARINI (M5S) * SGARBI: « DOPO L’ULTIMA SUA GRAVISSIMA SPARATA MOLTE FORZE POLITICHE SI SIANO SVEGLIATE DAL LETARGO ARRIVANDO A CHIEDERNE LE DIMISSIONI DA PRESIDENTE DEL MART »

Mi fa molto piacere che dopo l’ultima gravissima, volgare e irricevibile sparata di Vittorio Sgarbi molte forze politiche si siano di colpo svegliate dal letargo arrivando a chiederne le dimissioni da presidente del Mart o in subordine la sua cacciata da parte di Fugatti. Si tratta di azioni che il M5S sostiene fin dalla chiamata di Sgarbi in Trentino da parte della maggioranza leghista e con le quali non possiamo quindi che concordare. C’è però da chiarire bene una cosa.

Il problema non nasce con l’ultimo video di insulti con cui Sgarbi esorta a violare le norme a tutela della salute pubblica perché lui non crede al coronavirus. Esse sono semmai l’evidenza assoluta del suo modo di agire, esprimersi e comportarsi. Il problema è a monte e consiste nell’averlo scelto per un ruolo di responsabilità, prestigio e rappresentanza istituzionale quale è la presidenza del Mart, e nella colpevole inerzia che ha reso possibile avvenisse.

Chi fosse e cosa facesse Sgarbi lo sapevano tutti, ma al momento di pronunciarsi sulla sua nomina Prima in Commissione l’unico a votare contro è stato il sottoscritto. All’epoca tutti facevano spallucce o addirittura si congratulavano. Adesso si scopre che Sgarbi è inadatto e si lanciano alti moniti. Benissimo, benvenuti. Se ci credete davvero allora lavoriamo assieme come opposizione mettendo nero su bianco una mozione unitaria con cui richiedere l’avvicendamento di Sgarbi dalla presidenza del Mart, perché senza atti concreti le parole non contano niente.

P.S.

A titolo informativo ricordo che riguardo a Sgarbi ci sono ancora 4 interrogazioni da me depositate rimaste misteriosamente senza risposta. E che fra me e lui sono in corso 2 procedimenti legali.

Nel dettaglio:

Interrogazione 535/XVI: Chiarimenti sui rapporti intercorsi tra l’Onorevole Vittorio Sgarbi e il Presidente del Consiglio provinciale

Interrogazione 869/XVI: Attuazione della normativa sulla trasparenza da parte del museo di arte moderna e contemporanea (MART)

Interrogazione 947/XVI: Spese di rappresentanza sostenute dal direttore del Mart

Interrogazione 1139/XVI: Cariche e qualifiche del presidente del MART