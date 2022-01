MARINI (M5S) * PROCESSO “PERFIDO”: « AL DIBATTIMENTO SIANO GARANTITE PUBBLICITÀ E TRASPARENZA, CHI CREDE NELLA LEGALITÀ NON PUÒ AVERE PAURA DELLA PARTECIPAZIONE »

17:00 - 21/01/2022

Stamattina ho assistito all’avvio della prima udienza del processo nato dall’operazione Perfido, rimanendo piacevolmente stupito dall’ottima partecipazione dimostrata dalla società civile. Oltre alla stampa, alla rappresentanza di Libera e del neo costituito Osservatorio Trentino Legalità, si sono presentati tanti cittadini, segno che c’è interesse e attenzione verso il rischio dell’infiltrazione criminale nella nostra Provincia.

Si tratta di un patrimonio decisivo per sviluppare la consapevolezza sociale necessaria a impedire l’accesso e lo sviluppo delle mafie sul territorio. Per questo motivo il M5S lancia un appello affinché al procedimento in corso sia assicurata la massima pubblicità attraverso tutti i media disponibili e che, nel rispetto delle normative Covid19, sia riconosciuta agli esponenti della stampa la possibilità di seguire i lavori in via sistematica nel corso del processo.

Chi crede nella legalità non può avere paura della partecipazione limitando la conoscenza da parte della società civile delle dinamiche processuali, specie quando rivestono un’importanza fondamentale per il benessere della collettività.

Alex Marini (M5S)

Consigliere della Provincia autonoma di Trento