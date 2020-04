MARINI (M5S) – INTERROGAZIONE *  PISTE DA SCI: « SONO STATI PRODOTTI STUDI E/O ANALISI AL FINE DI VALUTARE IL COSTO ECONOMICO-SANITARIO E I COSTI SOCIALI DELL’INCIDENTALITÀ »

relativamente ai dati dell’inverno 2017/18 da fonti di stampa si apprendevano le seguenti tipologie di infortunio tra gli sciatori: il 25% degli infortuni riguardava l’articolazione del ginocchio; il 20% le spalle; il 15% gli arti inferiori, i piedi e la testa. Per quanto riguarda i codici di classificazione e il metodo di valutazione e selezione immediata usato per assegnare il grado di priorità per il trattamento (cosiddetto triage) si apprendeva come la maggior parte dei trattamenti fossero catalogati nel seguente modo: codice bianco 453 (7%), codice verde 4.623 (72%), codice giallo 1.300 (20%) e codice rosso 26 (4%) (Incidenti sugli sci, annata da record, in quattro mesi quasi 6.500 feriti. Cavalese in testa per ricoveri – Il Dolomiti, 25 aprile 2018);

come si apprende da altre fonti di stampa i dati rilevati sulle piste trentine sono analoghi a quelli altoatesini. Secondo le elaborazioni dell’Istituto provinciale di statistica di Bolzano (Astat) sui dati forniti da 53 su 112 gestori di piste in provincia di Bolzano nell’inverno 2017/18 sono state segnalate 8.783 persone coinvolte in incidenti, tra sciatori, snowboarder e sportivi impegnati in altre discipline invernali. La caduta accidentale senza il coinvolgimento di terzi è la causa di incidente più frequente e riguarda il 74,4% del totale, segue la collisione con altre persone (13%). Un terzo degli infortuni riguarda le ginocchia. Si apprende inoltre che le ore statisticamente più pericolose per incidenza di infortuni sciistici sono quelle pomeridiane. Tra le 13 e le 17 i casi registrati sono infatti la metà del totale (Incidenti sulle piste da sci Più insidiose quelle rosse – Alto Adige, 28 novembre 2018);

dal sistema di sorveglianza SIMON sugli incidenti sulle piste da sci che era stato messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità tra il 2004 e il 2005 si apprendeva, fra gli altri dati, che nel 32,6% dei casi l’intervento di soccorso sulle piste era effettuato in seguito a distorsioni (il 94% delle quali a carico degli arti inferiori). Seguivano poi le contusioni (26%), le fratture (14%), le ferite (9%) e le lussazioni (8%) (Sistema di sorveglianza SIMON – Istituto superiore di sanità, Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria – Reparto ambiente e traumi);

le conclusioni del medesimo studio furono le seguenti: “Il tipo di incidenti e le lesioni osservate mettono in luce l’importanza di un’adeguata preparazione fisica nell’affrontare una giornata sugli sci. Lo sci è uno sport estremamente piacevole, che si svolge in ambienti altamente suggestivi, ma non deve essere preso alla leggera. Gli sforzi ai quali sottoponiamo il fisico, uniti a condizioni atmosferiche che l’alta montagna può rendere disagevoli, richiedono oltre che un grande senso di responsabilità anche un profondo rispetto per il proprio organismo. Ignorare i segnali che questo invia (stanchezza, dolori muscolari, sensazione di freddo, fame, ecc…) espone a rischi inutili, spesso evitabili con una sosta o con, un’adeguata protezione. Al di là di quanto possa suggerire il buon senso, infatti, ci sono ampie evidenze scientifiche che dimostrano come il casco sia un mezzo di prevenzione molto efficace nel ridurre il rischio di trauma cranico. La recente disposizione che obbliga all’uso del casco chi ha meno di 14 anni, se applicata pienamente, potrà contribuire a ridurre un fenomeno che, è bene sottolineare, non è circoscritto ai soli bambini. Pur nel pieno rispetto delle abitudini personali, sarebbe, quindi, buona prassi che il casco fosse utilizzato da tutti gli sciatori” (Fonte: Epicentro – Il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica di Marco Giustini, Alessio Pitidis, Gianni Fondi);