MARINI (M5S) * DIFENSORE CIVICO PAT: « HO POTUTO VERIFICARE SUL CAMPO LE COMPETENZE DELLA DOTTORESSA MORANDI, SAPRà SVOLGERE IL DELICATO INCARICO »

Lunedì entrerà ufficialmente in carica il nuovo difensore civico, l’avv. Gianna Morandi. In questi mesi ho potuto verificare sul campo le competenze della dottoressa Morandi, ogni qual volta mi sono confrontato con lei a causa dell’attività che svolgeva presso il servizio legislativo del Consiglio provinciale. L’impressione che ne ho tratto è stata molto buona e sono sicuro che ella saprà svolgere il delicato incarico della difesa civica con la medesima professionalità dimostrata in questi anni. L’Ufficio e i cittadini che vi si rivolgeranno potranno dunque contare su una persona estremamente qualificata che sono sicuro non li deluderà.

Insieme alla dottoressa Morandi lavoreranno le altre due figure di garanzia nominate dal consiglio provinciale: il giudice Fabio Biasi in qualità di Garante dei Minori e la professoressa Antonia Menghini riconfermata come garante dei diritti dei detenuti dopo la nomina sul finale della scorsa legislatura. Anche loro posseggono un’ esperienza notevole maturata nel loro specifico ambito d’azione cui consegue un’ indubbia e riconosciuta professionalità. Per entrambe la sfida non sarà facile poiché quelli a loro affidati sono due incarichi di nuova concezione in due settori sensibili ma ho buone speranze sulle possibilità che abbiano successo.

Augurando a tutti e tre e al personale che li affiancherà un doveroso in bocca al lupo per il lavoro che svolgeranno per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini nel corso di questa legislatura, non posso non ringraziare il Difensore Civico e Garante dei Minori uscente, l’avvocato Daniela Longo. In questi anni ha lavorato con dedizione e serietà dimostrando doti umane e una capacità di ascolto non comuni e nient’affatto scontate. Per i temi a me più cari, ovvero quelli della trasparenza e della partecipazione popolare, ha lasciato in eredità un lavoro di analisi considerevole, del quale tutti beneficeranno. Il valore del lavoro metodico e puntuale, benché svolto lontano dai fari del clamore mediatico, resterà nel tempo e sarà la base per un ulteriore arricchimento della qualità della difesa civica.

Alex Marini (M5S)

Consigliere della Provincia autonoma di Trento