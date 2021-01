MARINA MATTAREI * ASSEMBLEA FEDERAZIONE CONSORZI IRRIGUI: « L’ACCORDO FIRMATO FU L’IMPEGNO DIRETTO CHE IO ASSUNSI A SMUOVERE UNO STATO DI STATICITÀ DEL MOVIMENTO »

Con riferimento all’accordo sopracitato, per onor di verità (visto che nessuno dei protagonisti intervistati lo ha fatto) bisognerebbe dare a Cesare quel che gli spetta..ovverossia, fu l’impegno diretto che io assunsi, da Presidente federale, in Assemblea della Federazione dei consorzi irrigui, a smuovere uno stato di staticità del movimento..con determinazione misi attorno ad un tavolo tecnico Cattani e Sartori di Cooperfidi (e per suo tramite le CR) per individuare un percorso che valorizzasse l’intercooperazione, ..e i risultati ora sono concreti e di reciproca soddisfazione..così, tanto x ricordare uno dei tanti temi di cui mi sono occupata nei 20 mesi di tribolata presidenza.

*

Marina Mattarei