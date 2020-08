MARCO GHEDINA * AMMINISTRATIVE 2020: « PRESENTATE ALL’AGRITUR “DAI MENEGHETI” LE TRE LISTE CIVICHE “SIAMOAVIO“, A SOSTEGNO DELLA MIA CANDIDATURA COME SINDACO DI AVIO (TN) »

Il 14 agosto 2020 si è svolto ad Avio presso l’Agritur “Dai Menegheti” la presentazione delle tre liste civiche – Siamoavio, progetto comune e lista civica Marco Ghedina sindaco – a sostegno della candidatura a sindaco del dr. Marco Ghedina.

Lo stesso, dopo breve exscursus personale e professionale, evidenzia la sua passione di sempre per gli animali sfociata appunto nella laurea in medicina veterinaria e dove, presso l’ambulatorio di Ala, esercita la sua professione.

Nel 2017 contribuisce a fondare il coordinamento di Trento dell’Umvv (unità medico veterinaria volontaria) associazione onlus iscritta all’albo nazionale in protezione civile, attivandosi durante la pandemia a portare aiuto e sostegno nella gestione degli amati animali verso quelle persone con gravi difficoltà.

Sempre dal 2017 è Presidente dell’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Trento.

Da sempre sensibile alle problematiche della comunità, ha scelto di presentarsi alla collettività di avio supportato da una squadra forte coesa che raccoglie l’eredità politica, morale e amministrativa dell’amministrazione uscente.

Prosegue Lorenza Cavazzani, vice sindaco uscente (capolista-lista Civica Marco Ghedina sindaco) evidenziando il concetto di continuità e buon lavoro svolto negli ultimi 5 anni e presentando, come da programma depositato, i futuri progetti nell’ambito dell’urbanistica (pavimentazione via venezia e via mario perotti, rotonda viale al parco etc.), welfare (fondo famiglia, bonus bebe’, asilo estivo etc.), associazioni dialogo continuo e indispensabile ossatura della comunità.

Per Livia Pedrinolla, assessore al bilancio uscente (capolista Siamoavio), sarebbe un grave errore lasciare ciò che e’ stato costruito in questi ultimi 5 anni sia con i colleghi di maggioranza che con tutti i funzionari e dirigenti comunali creando un team funzionale e snello a beneficio dell’ intera comunità. Si ricorda l’abbassamento imis del 50%, la tari del 40% e ulteriori futuri ritocchi alla bolletta dell’acqua.

E ricorda anche che questa squadra presenta persone in grado di entrare sin da subito nell’operatività del lavoro amministrativo.

Cconclude Moreno Salvetti, consigliere uscente (capolista progetto comune) dichiarando che questa tornata elettorale sarà “green” riducendo al minimo gli sprechi di carta evitando inquinamenti salvaguardando l’ambiente, basandosi piuttosto sulle potenzialita’ dei social media. prevede, come da programma, potenziamento nella sicurezza (telecamere interne nelle frazioni), nel turismo (agrifest, promozione prodotti locali)e ambiente (campane per il vetro, luci al led illuminazione pubblica e raccolta immondizie porta a porta) ma anche proseguimento progetto tunnel del baldo e completamento pista ciclabile, restauro colonnelli,distribuzione sedi alle associazioni, diminuzione quota palestra e tensostruttura.

Continuità – confronto – crescita, sono l’anima e il corpo e il cuore di una coalizione pronta a operare sin dal giorno dopo l’insediamento con competenza ed efficienza.

Viene infine fatto ringraziamenti a tutti coloro che hanno dato sostegno mettendo la loro faccia a completare questa squadra formidabile e al sindaco federico secchi che tanto ha contribuito con la sua dedizione per il bene unico dei cittadini.

*

Lorenza Cavazzani

Livia Pedrinolla

Moreno Salvetti

dr. Marco Ghedina candidato sindaco