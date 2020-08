MARCIALONGA * “ RUNNING COOP “: « PERCORSO DI 24 KM CON VARIANTE DI PARTENZA E ARRIVO A MOENA E CAVALESE, DOMENICA 6 SETTEMBRE  »

Domenica 6 settembre podisti in Trentino per la 18.a Marcialonga Running Coop. Ultima occasione per approfittare della quota d’iscrizione di 35 Euro. Percorso di 24 km con variante di partenza e arrivo a Moena e Cavalese. Combinata by Craft, Superstar Club, finisher bag, medaglia e cappellino.

Ultimi giorni per iscriversi a tariffa ridotta alla Marcialonga Running Coop delle Valli di Fiemme e Fassa, in Trentino, la celebre gara podistica che festeggerà l’importante traguardo delle 18 edizioni il prossimo 6 settembre.

Sarà una “special edition” per rispettare le norme anti Covid, con un massimo di 1500 iscritti: fino a lunedì 31 agosto sarà ancora possibile iscriversi alla quota di 35 Euro, dal primo settembre leggero aumento di 5 Euro fino al 4 settembre, giorno di chiusura iscrizioni.

Si tratta insomma dell’ultima chiamata per il prezzo agevolato offerto da Marcialonga Running Coop, capace anche quest’anno di soddisfare la passione dei runners regalando gli spettacolari scenari delle due valli trentine e dei paesaggi dolomitici.

Sono 24 i chilometri previsti, lo start – con partenze individuali scandite ogni 5” – è fissato al campo sportivo di Moena alle ore 8.30, nello stesso punto dove scatta la celebre Marcialonga invernale, area che consente di evitare assembramenti mettendo in atto tutte le norme dettate dal distanziamento sociale.

Non mancano i vantaggi riservati agli affezionati di Marcialonga come la speciale classifica “Combinata Marcialonga by Craft” che somma i tempi di partecipazione delle squadre alle tre gare del brand Marcialonga, graduatoria che però quest’anno contemplerà solo i risultati della granfondo invernale e della gara riservata ai runners.

Ci sarà anche lo speciale Superstar Club, la “combinata individuale” che premierà come Gold Member i partecipanti alla gara sugli sci stretti di 70 km, alla Virtual Marcialonga Craft e alla Marcialonga Coop, mentre la categoria Silver Member somma i tempi della marathon invernale (70 Km) e della Running (24 km).

Dopo aver tagliato il traguardo a Cavalese, allestito poco prima del Parco della Pieve, ogni partecipante riceverà la finisher bag che include pasta Felicetti, un buono sconto Sorgenia, la borraccia Enervit, snack Loacker e la merenda post-gara, oltre all’ambita medaglia di finisher marchiata Marcialonga ed un cappellino personalizzato.

Venerdì 4 e sabato 5 settembre per gli appassionati anche l’expo village al centro Navalge.

Info: www.marcialonga.it

Foto: archivio Marcialonga Running Coop