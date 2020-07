MARCELLO CARLI * ” PASSO A LATO BARACETTI ” « SCARICARE IL CANDIDATO SINDACO TESTIMONIA IMPROVVISAZIONE E PRESSAPOCHISMO NON ADEGUATO ALLA COMUNITà »

L’incredibile decisione della Lega di scaricare il candidato sindaco quando mancano meno di due mesi al voto, oltre ad essere evidentemente poco rispettosa nei confronti di Baracetti (cui va la nostra sincera solidarietà personale) testimonia e certifica un livello di improvvisazione e di pressapochismo non adeguato alla nostra comunità.

L’intera città è stata incredibilmente presa in giro per mesi in un dibattito virtuale con un candidato che in realtà non lo era.

Pochi, francamente, a Trento potrebbero fare peggio della sinistra vetero-sindacalista di Ianeselli che rappresenta chi ha costretto la città all’immobilismo per 25 anni. La Lega, oggi, ci è riuscita in un capolavoro di cattiva politica.

Noi siamo e restiamo con ancora più entusiasmo energia l’unica vera alternativa a questo quadro desolante e pericoloso.

*

Marcello Carli