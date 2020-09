MARCELLO CARLI * APERTURA NEGOZI DOMENICA – SENTENZA TAR * « VITTORIA! DA SÙBITO SONO STATO UNICO TRA I CANDIDÀTI SINDACO CONTRO QUESTO ASSURDO DIVIETO, HA PERSO LA CATTIVA POLITICA DI FUGATTI E MERLER »

Oggi a Trento il Tar ha accolto il ricorso proposto contro l’assurda delibera della Provincia che IN TEMPI DI CRISI DEVASTANTE da pandemia, con tanti negozi che non ce la fanno e con i posti di lavoro che vanno in fumo e molte persone alla disperazione, invece di favorire in tutti i modi la ripresa aveva vietato le aperture domenicali dei negozi!

Da subito sono stato in prima linea contro questo assurdo divieto, UNICO TRA I CANDIDATI SINDACO!

Oggi ha perso la cattiva politica della destra di Fugatti e di Merler!

Oggi ha perso la sinistra ultrasindacalizzata di Ianeselli!

Oggi, a Trento, ha vinto la libertà!!!

E alle elezioni del 20 e 21 settembre la faremo trionfare!!!

*

Marcello Carli

Candidato Sindaco città di Trento