MANICA (PD) – INTERROGAZIONE * SVINCOLO TRENTO NORD: « MA LA GIUNTA PAT NON DICEVA DI VOLERE RIDURRE IL TRAFFICO IN VALSUGANA? »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – È di pochi giorni fa la notizia che con riferimento all’opera di realizzazione del nuovo grande svincolo della tangenziale a Trento-nord, a procedura concorsuale ormai chiusa e consegna dei lavori già effettuata in data 04/04/2019, la Provincia ha deciso per una profonda revisione del progetto.

Prima della revisione il tracciato prevedeva uno svincolo su tre livelli altimetrici con asse principale quello nord-sud, mentre con la modifica in corso l’asse principale sarà quello in direzione sud/est.

La scelta fatta inizialmente dalla Provincia era giustificata dall’ipotesi di realizzare un collegamento tra Veneto e Trentino con una uscita nei pressi di Trento sud, con lo scopo di alleggerire il traffico nella zona dei laghi e ridurre fortemente anche il traffico di mezzi pesanti da e per la Valsugana. Questa rimane ad oggi l’unica ipotesi ad oggi discussa e condivisa al Tavolo per l’Intesa sulla Valdastico con Stato e Regione Veneto.

Come noto però la Giunta Fugatti ha sempre espresso il proprio favore per un’altra ipotesi, e cioè un collegamento autostradale della Valdastico con la A22 attraverso le valli del Leno con uscita a Rovereto sud. La revisione del progetto dello svincolo della tangenziale a Trento nord è probabilmente figlia di questa preferenza, che non alleggerisce in alcun modo il traffico della Valsugana e richiede quindi una primazia del flusso sull’asse sud-est al posto di quella nord-sud.

Tale scelta certifica quindi ciò che tutti sanno ma che la Giunta Fugatti continua a negare e cioè che l’uscita autostradale della Valdastico a Rovereto sud non avrà il benché minimo beneficio sul traffico della Valsugana. Per questo ho interrogato la Giunta per sapere sulla base di quale analisi e dati è stato modificato il progetto dello svincolo della tangenziale nord di Trento, quali sono i costi collegati a tale scelta e con quali azioni concrete intende intervenire per ridurre realmente il traffico in Valsugana.

Interrogazione a risposta scritta n.

Svincolo Trento nord: ma la Giunta non diceva di voler ridurre il traffico in Valsugana?

Si fa seguito con la presente all’interrogazione n. 610 del 18 giugno 2019, avente ad oggetto il nuovo svincolo della tangenziale di Trento-nord, alla quale dopo quasi due anni, come ormai consuetudine, non è ancora stata fornita risposta.

Tutto ciò premesso,

si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. sulla base di quale analisi tecniche e di quali dati è stato modificato un progetto di questa portata, in presenza di una gara d’appalto già esperita e di lavori già consegnati;

2. quali sono i costi progettuali ed esecutivi conseguenti a questa modifica del progetto;

3. se e quali studi sono stati realizzati sui flussi di traffico conseguenti ad un’uscita della Valdastico a sud di Rovereto e come questi flussi di traffico si ripercuoterebbero sui flussi di traffico della tangenziale di Trento;

4. come si giustifica la scelta di favorire il percorso sud-est dello svincolo di Trento nord con l’obiettivo più volte dichiarato dalla Giunta Fugatti e dalla sua maggioranza di voler ridurre il traffico in Valsugana;

5. come si giustifica la scelta di favorire il percorso sud-est dello svincolo di Trento nord con le dichiarazioni fatte dal Presidente Fugatti e da membri della sua maggioranza (a titolo esemplificativo vedasi il comunicato stampa della Cons.a Dalzocchio del 29/03/2019) secondo i quali la Valdastico con uscita a Rovereto sud porterebbe ad una riduzione del traffico in Valsugana;

6. con quali azioni concrete intende ridurre il traffico in Valsugana.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

*

Il Cons. Alessio Manica