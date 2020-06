MAGNITUDO ITALIA – ROMA * INCONTRO CON PRESIDENTE CONTE: « LAURENZI E CAPASSO RICEVUTI A PALAZZO CHIGI ANCHE DAI MINISTRI MANFREDI E BONETTI »

“Volevate attirare la mia attenzione? Ci siete riusciti.” Queste le parole del premier Conte alla nostra Flaminia Laurenzi ed al nostro portavoce Francesco Capasso, ricevuti oggi dal Presidente del Consiglio insieme al ministro dell’università Manfredi ed al ministro della famiglia Bonetti, a seguito della grande manifestazione di questa mattina.

Abbiamo portato le nostre proposte per rilanciare il mondo giovanile, dai giovani lavoratori agli studenti, ottenendo una grande vittoria. Tre richieste su quattro – AIUTI STATALI PER L’ACQUISTO DI TESTI DIDATTICI, SERVIZIO CIVILE RETRIBUITO PER I DICIOTTENNI, RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – sono state accolte, ora al lavoro per l’approvazione del FONDO EMERGENZA SOCIALE GIOVANI, apprezzata dai membri del governo.

#MagnitudoItalia lavora nel concreto per il bene del popolo, noi non facciamo chiacchiere!

SANIFICHIAMO LA POLITICA, NELLA NOTTE ROMA TAPPEZZATA DAI MANIFESTI DI MAGNITUDO ITALIA

Questa notte, il movimento Magnitudo Italia ha affisso per tutta Roma manifesti di protesta contro il governo. “Sanifichiamo la politica” questo lo slogan lanciato dal movimento romano con l’obbiettivo NON di ironizzare sull’epidemia ma di accendere i riflettori su una classe dirigente incapace di trovare soluzioni concrete per tutelare il popolo.

Disoccupazione, povertà, suicidi e paura, a questo ci hanno portato le misure politiche di un governo incapace che ha portato il nostro paese sull’orlo di una crisi senza precedenti.

Magnitudo Italia si è dimostrato, ancora una volta, portavoce dei cittadini dimenticati ed abbandonati dalle istituzioni.