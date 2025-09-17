MAESTRI (PD) * SINNER – FEDEZ: «LA NOSTRA SOLIDARIETÀ A JANNIK ED A TUTTO L’ALTO ADIGE SÜDTIROL»

15.07 - mercoledì 17 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

SOLIDARIEÀ A SINNER ED A TUTTO L’ALTO-ADIGE/SÜDTIROL

Generalmente le esibizioni di una triviale ignoranza non meritano alcuna attenzione, ma quando queste si mescolano ai più meschini pregiudizi per alimentare personali visibilità, allora è necessario e doveroso stigmatizzare espressioni come quelle usate da un cantante che ha accostato, senza nessun nesso logico, l’accento di Jannik Sinner a quello di Hitler.

Fare dello scadente sarcasmo dimostra anzitutto la pochezza e la limitata cultura del suo autore e, in secondo luogo, offende, non solo un atleta straordinario che ha sempre mostrata grande attaccamento e rispetto per quell’Italia alla quale si sente di appartenere a pieno titolo, ma anche e forse soprattutto una minoranza linguistica ed etnica che, pur difendendo giustamente la propria identità, storia e cultura, rappresenta un modello di dialogo interetnico e di convivenza fra diversità.

Nel porgere a Sinner e a tutti i sudtirolesi, gli altoatesini e i ladini un pensiero di solidale vicinanza, confido che simili tristi espedienti non trovino più albergo dentro il presente di una terra moderna, includente e che offre il suo quotidiano contributo allo sviluppo del nostro Paese.

*

Lucia Maestri

Consiglio della Provincia autonoma di Trento (Gruppo Pd)