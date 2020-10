M5S SENATO * VITALIZI: « PER LA CORTE EUROPEA IL TAGLIO è LEGITTIMO E DOVEROSO, RISPARMIARE RISORSE PUBBLICHE IN UN MOMENTO DI GRAVE CRISI ECONOMICA »

Per i giudici dell’alta Corte europea il taglio dei vitalizi deciso in Italia su proposta del Movimento 5 Stelle, e che si è ripercosso anche sui trattamenti degli ex eurodeputati italiani, è assolutamente legittimo e incontestabile non solo dal punto di vista giuridico, ma anche da quello politico perché rientra tra le decisioni che uno Stato può e anzi deve prendere per risparmiare risorse pubbliche in un momento di grave crisi economica. Questa sentenza, seguita al ricorso degli ex eurodeputati italiani, conferma il valore politico della battaglia portata avanti e vinta dal Movimento 5 Stelle contro questo odioso privilegio di casta”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i senatori M5S della Commissione Politiche Ue di Palazzo Madama.