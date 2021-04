M5S * SENATO – CONSIGLIO DI PRESIDENZA: « VITALIZI, LA RESTITUZIONE DEL PRIVILEGIO A FORMIGONI CONDANNATO È UNA VERGOGNA »

“Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza emessa dalla Commissione Contenziosa del Senato, ma vedere riconosciuto il privilegio del vitalizio a un condannato come Formigoni rimane una vergogna.

La delibera votata nel 2015 dal Consiglio di Presidenza, la cosiddetta delibera Grasso, stabilisce che il vitalizio debba essere negato a chi viene condannato in via definitiva per reati gravi.

È una misura doverosa che qualsiasi cittadino italiano approverebbe e che anzi per il MoVimento 5 Stelle poteva essere ancora più severa. È sconfortante assistere a questa restaurazione, proprio mentre tutto il Paese affronta una durissima crisi sanitaria, economica e sociale”.

Lo affermano le senatrici e i senatori del MoVimento 5 Stelle nel Consiglio di Presidenza del Senato.