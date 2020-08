M5S – MOVIMENTO 5 STELLE / CARMEN MARTINI * AMMINISTRATIVE 2020: “ I CANDIDÀTI AL CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO, ELENCO COMPLETO NOMI “ (E CIRCOSCRIZIONI)

Oggi il M5S ha depositato la lista con cui competerà alle elezioni comunali di Trento. La nostra amata città di Trento giace ormai da troppo tempo nelle mani di grandi e rapaci potentati economici e soggetti privilegiati che anche in quest’occasione mirano a far man bassa di posti di potere per continuare imperterriti a pascere i propri appetiti a danno della collettività.

Il M5S è nato per combattere queste storture e dice loro un secco e forte NO!

Agendo con l’onestà, la trasparenza e la determinazione anche a Trento la nostra squadra farà il possibile e l’impossibile per contrastare e scardinare il sistema di potere che ha allungato le mani sulla città e mira a tenercele per l’ennesima volta.

La politica ha come unico obiettivo legittimo il bene dei cittadini. Il M5S ci crede e per realizzarlo sceglie la strada più difficile, lottando contro sprechi, inefficienze e ingiustizie, rifuggendo le politiche d’odio scelte da chi ci ha costruito sopra un vergognoso e facile consenso.