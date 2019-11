M5S – FACEBOOK * GOVERNO: « NON ESISTE FUTURO PER QUESTA LEGISLATURA SE QUALCUNO PROVA A METTERE IN DISCUSSIONE IL PRESIDENTE CONTE CON GIOCHINI DI PALAZZO »

C’è futuro se si ascoltano i cittadini.

Stiamo lavorando a una manovra che darà risposte concrete agli italiani. E ci stiamo riuscendo perché ascoltiamo le persone. Falliamo ogni volta che non ascoltiamo i cittadini e iniziamo a parlare “politichese”.

In questi giorni nella legge di bilancio abbiamo portato avanti le priorità che ci avevano chiesto gli italiani – lo stop all’aumento dell’iva, la conferma di quota 100 e della flat tax per partite Iva, il lancio degli investimenti green, l’abbassamento del cuneo fiscale e il carcere per gli evasori -, perché erano misure fondamentali per dare sostegno ai cittadini.