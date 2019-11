LUCA GUGLIELMI * ISTITUT CULTURAL LADIN – MAJON DI FASCEGN: « NON HO MAI ESPRESSO LA VOLONTà DI ISTITUIRNE UN CONTROLLO POLITICO »

Con il presente comunicato sono a smentire fortemente ciò che sta emergendo sui social e su alcuni media a riguardo di alcune mie affermazioni riguardanti l’Istitut Cultural Ladin – Majon di Fascegn.

Il sottoscritto non ha mai espresso la volontà di istituire un controllo politico del Comun general de Fascia sull’Istituto Culturale Ladino. Attualmente quest’ultimo è un ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento che nomina il Presidente ed un altro membro del Consiglio d’amministrazione, mentre gli altri componenti del Cda sono così nominati: due dal Comun general, uno dalla Giunta Regionale ed uno dalla Commissione Culturale.

Non si vuole perciò controllare politicamente tale ente, bensì perseguire un fine che credo possa essere apprezzabile da qualsivoglia movimento politico territoriale, ovvero garantire al Comun general de Fascia maggiori competenze e più autonomia; siccome poi il Comun general de Fascia già detiene la competenza sulla politica linguistica, pare logico fare in modo che l’istituto diventi ente strumentale del Comun general anziché della Provincia. Nessun controllo politico quindi, in quanto il controllo sulla funzionalità dello stesso è operato dal suo Presidente e dal Cda dello stesso.

Chi si è permesso di assegnare al sottoscritto le parole di “controllo politico” se ne assume la completa responsabilità.

Apprezzo George Orwell come scrittore e il suo libro 1984, al quale sono stato paragonato, ma sicuramente il Grande Fratello non lo guardo in televisione e non ho alcuna intenzione di volerlo attuare politicamente in Val di Fassa, quindi solo più Autonomia, più Territorialità e più buon governo della nostra valle.

*

Luca Guglielmi

Segretario Politico Associazione Fassa

Consigliere Provinciale