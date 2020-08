LORENZO RIZZOLI * ELEZIONI AMMINISTRATIVE TRENTO 2020: « NOTO STRANEZZA NELLA LISTA ” TRENTO UNITA “, INCLUDE INFATTI ESPONENTI SIA DI SINISTRA CHE DI CENTRO CHE DI DESTRA »

Leggendo i nomi dei candidati per le prossime elezioni amministrative di TRENTO 2020 balzano agli occhi alcune cose, alcune alquanto strane.

Se, da un lato, possiamo definire il PARTITO DEMOCRATICO come una lista che NON CERCA DI CREARE UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE, in quanto ricandida molti uscenti (Stefano Bosetti, Italo Gilmozzi, Mariachiara Franzoia, Paolo Serra, Michele Brugnara, Elisabetta Bozzarelli) ed, inoltre, raggruppa molti presidenti di circoscrizione uscenti (Simonetta Dellantonio, Domenico Fadanelli, Antonella Mosna, Armando Stefani, Claudio Geat), dall’altro lato notiamo qualche stranezza nella lista TRENTO UNITA a sostegno del candidato Sindaco Andrea Merler. Stranezza in quanto include esponenti con un passato (anche attivo) nel mondo del centrosinistra ed esponenti con un passato nel mondo di destra e centrodestra.

Infatti, la capolista è Eleonora Angeli, già consigliera comunale in forza all’Unione per il Trentino (2009-2015), che ha sempre evidenziato che il suo partito (Unione per il Trentino, appunto) fosse una forza di centro che guarda a sinistra; trovarla ora in coalizione con LEGA SALVINI TRENTINO e FRATELLI D’ITALIA fa pensare. Infatti, o ha cambiato radicalmente pensiero politico, oppure non condivide nessun altro candidato sindaco e, per cercare di rientrare in consiglio comunale, ha bisogno di questo tipo di visibilità. Difficilmente uno cambia in maniera così radicale il pensiero politico (io per primo feci parte dell’Unione per il Trentino, ma direi NO ad un’alleanza con la LEGA).

Pertanto penso che la sua presenza nella lista TRENTO UNITA sta nell’utilizzare un mezzo civico (anche se in coalizione “pesante” con forze politiche di estrema destra) per un fine personale (rielezione in consiglio comunale).

Un secondo nome è Piergiorgio Fracchetti, ex consigliere comunale in forza al PATT.

Altro nome è Andrea Speccher, noto PR della città, che nel 2015 candidò con il PD: anche questo passaggio suona anomalo.

Definisco un po’ confusionaria la lista TRENTO UNITA perché trovo esponenti con esperienze pregresse provenienti da un mondo di sinistra assieme ad esponenti con esclusivamente esperienza nel mondo di destra: ero a conoscenza della MAGGIORANZA e della MINORANZA all’interno del consiglio comunale, ma non ero a conoscenza della presenza delle due fazioni (maggioranza e minoranza appunto) all’interno della singola lista. Per fare nomi, come riusciranno ad andare d’accordo Eleonora Angeli e Piergiorgio Fracchetti con Martina Loss, Bruna Giuliani, Daniele Demattè, Devid Moranduzzo, Giorgio Manuali, Cristian Zanetti e Antonio Coradello?

C’è molta attesa per il 20 21 settembre 2020: il mio auspicio è che la gente vada a votare. Poi tutti in attesa dei risultati: ne vedremo delle belle!

Dottor Lorenzo Rizzoli

Commecialista a Trento

