LORENZO FONTANA * RADUNO PONTIDA: « IL NUMERO DI ADESIONI HA SUPERATO OGNI ASPETTATIVA, SEGNO CHE C’è FERMENTO E TANTA VOGLIA DI SOSTENERE SALVINI »

Pontida: verso 100 pullman dal Veneto, numeri record. Si avvia verso il numero record di un centinaio di pullman la presenza dei Veneti a Pontida. Migliaia di persone da tutta la regione – tra militanti, sostenitori e simpatizzanti – prenderanno parte tra sabato e domenica alla storica manifestazione della Lega sul tradizionale pratone (il clou è previsto domenica a partire dalle 11 circa, alle 14 circa il discorso di Matteo Salvini). Si tratta di numeri mai visti prima.

Non mancherà la massiccia adesione dei giovani da tutto il Veneto, che saranno impegnati da sabato per il tradizionale congresso, ospitato proprio a Pontida.

“Una partecipazione straordinaria, che ci riempie di gioia – dice Lorenzo Fontana a nome del direttorio veneto – : grazie a chi ci sarà e a chi ha messo in campo un enorme impegno organizzativo – sottolinea -. Il numero di adesioni ha superato di gran lunga ogni più rosea aspettativa, il segno evidente che c’è fermento e tanta voglia di sostenere Matteo Salvini e la Lega.

Sarà sicuramente una Pontida importante, dove sarà delineata la strategia della Lega per il futuro: siamo convinti che riusciremo a far valere le nostre idee e che torneremo al governo con una squadra finalmente unita e compatta, nell’interesse dei Veneti, del Paese e non di stati stranieri”.