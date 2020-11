LOCANDA MARGON – RAVINA DI TRENTO * RISTORAZIONE – COVID: « RIPARTE IL SERVIZIO A DOMICILIO PER PERMETTERE DI ASSAPORARE ANCHE A CASA LA CUCINA DELLO CHEF EDOARDO FUMAGALLI »

A Casa con Locanda Margon – Riparte il servizio a domicilio per permettere di assaporare anche a casa la cucina dello chef Edoardo Fumagalli.

Apprezzatissimo nei mesi primaverili, riparte il servizio a domicilio di Locanda Margon. Lo chef Edoardo Fumagalli entra virtualmente nelle case per permettere di ricreare in modo molto semplice un’esperienza di alta cucina, con un menù studiato ad hoc e ispirato agli ingredienti di stagione, che cambia ogni fine settimana.

Il servizio è disponibile, infatti, venerdì, sabato e domenica, sia a pranzo che a cena, nei comuni di Trento, Rovereto e Pergine e si completa con la possibilità di ricevere tutte le etichette del Gruppo Lunelli, nonché le altre referenze presenti nella carta di Locanda Margon.

La proposta è un menu degustazione di quattro portate a 50 euro. Per chi ordina anche una o più bottiglie di bollicine Ferrari Trentodoc, in omaggio due calici e uno stopper, lo speciale tappo che permette di mantenerne il perlage anche in caso non si dovesse terminare subito la bottiglia.

I piatti, pur rispecchiando la filosofia di cucina di Edoardo Fumagalli, sono pensati per essere facilmente trasportati e permettere di godere di un pranzo o una cena gourmet anche a casa. Ogni portata è corredata di un video dello chef con le indicazioni per impiattare al meglio le pietanze.

In questo periodo Locanda Margon resta aperta, naturalmente solo a pranzo, nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

È possibile ordinare via e-mail all’indirizzo contact@locandamargon.it o telefonando al numero 345/6165893.