LISIPO – LIBERO SINDACATO DI POLIZIA * COVID-19: DE LIETO, « PLAUDIAMO IL GOVERNATORE DE LUCA PER TUTTE LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO A FAVORE DEI CITTADINI »

Il quotidiano “IL MATTINO” – edizione odierna – ha riportato una dichiarazione del Governato del Veneto, che di seguito si riporta: “Non penso che tutti i veneti che vanno in vacanza in Campania siano contenti. Non credo che il presidente De Luca stia facendo un grande servizio alla sua Regione.

Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, replica alle dichiarazioni del presidente della Campania Vincenzo De Luca sulla possibilità di chiusura dei confini della regione nei confronti di veneti e lombardi. Sarebbe bello vedere i tamponi fatti da ogni Regione e il rapporto con i contagiati – aggiunge rispondendo alla domanda se ritiene possibile agli inizi della fase 2 che gli spostamenti siano solo in ambito di ogni singola regione – Senza sapere il numero di tamponi effettuati, non ci sono elementi di confronto”.

A tal riguardo il Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.), Antonio de Lieto ha dichiarato: Capri, Sorrento, Positano, Ischia, la costiera amalfitani, Procida, Montevergine, il Lago Laceno, la Reggia di Caserta, sono solo alcune delle spettacolari ed indiscusse “perle” della Campania, apprezzate dal mondo intero.

Se Il Presidente Zaia pensa che i veneti che vanno in vacanza in Campania non sono contenti, la maggioranza degli italiani e di tantissimi stranieri la pensano diversamente. Il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) – ha concluso de Lieto – plaude al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per tutte le iniziative messe in campo a favore dei cittadini, nonché le azioni di contrasto al COVID-19. Il tempo è “galantuomo” e inesorabilmente emetterà il suo “verdetto”.