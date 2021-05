LIONS CLUB VALSUGANA (TN) * SOFTWARE – ” DISPLAY BRAILLE: FONTANARI, « IMPARARE QUANDO LA VISTA NON C’È, A SUPPORTO DEI NON VEDENTI »

Nella scuola di Vigolo Vattaro arriva la tecnologia digitale a supporto dei non vedenti. Un modernissimo “Display Braille” con software di sintesi vocale è stato messo a disposizione di uno studente non vedente grazie al contributo dei sette club Lions della zona B del distretto trentino.

La consegna è avvenuta negli scorsi giorni alla presenza della dirigente scolastica Gabriella Vitale, del 1° Vice Governatore Lions Giorgio Barbacovi e di tutti i compagni della classe di Paolo (nome di fantasia).

È stata l’occasione per rafforzare lo spirito di inclusione di tutta comunità della Vigolana e per valorizzare la vicinanza di tante persone che hanno compreso quanto fosse indispensabile il ricorso alla tecnologia per supportare un ragazzo con una diversa capacità di apprendimento.

Le economie che il comprensorio scolastico poteva mettere a disposizioni non sarebbero state sufficienti per acquistare l’apparecchiatura necessaria, da qui, grazie alla segnalazione della socia Lions Patrizia Montermini si è attivato lo spirito solidaristico e di servizio alla comunità dei Lions Trentini.

Il momento è stato particolarmente emozionante e coinvolgente.

Ai ragazzi, molto partecipativi, è arrivato forte il messaggio sull’importanza di essere al servizio di chi ha più bisogno e quanto la “diversità” possa essere un valore.

*

Daniela Fontanari

Presidente Lions Club Valsugana