LEONARDO SPA * AERONAUTICA: « CONTRATTO PER DUE ELICOTTERI “AW139” CON LA NATIONAL “NUCLEAR SECURITY ADMINISTRATION” (NNSA), DIPARTIMENTO ENERGIA USA »

Leonardo: contratto per due elicotteri AW139 con la National Nuclear Security Administration (NNSA) del Dipartimento dell’Energia USA

Gli elicotteri della NNSA svolgono missioni di ricognizione per garantire la sicurezza di grandi eventi, tra i quali il Super Bowl, e supportano le operazioni di protezione civile Le caratteristiche di sicurezza e l’autonomia di volo sono stati fattori chiave nella scelta dell’AW139. La consegna dei due elicotteri è prevista nel 2024.

La presenza di Leonardo nei programmi governativi statunitensi continua a crescere attraverso il contratto per due elicotteri AW139 destinati alla National Nuclear Security Administration (NNSA) del Dipartimento dell’Energia USA. La NNSA ha due sedi: sulla costa orientale presso la Andrew’s Air Force Base nel Maryland e verso la costa occidentale presso l’Aeroporto Henderson in Nevada. Gli elicotteri della NNSA sono dotati di molteplici sensori che trasmettono informazioni alla sua sede centrale durante la copertura di grandi eventi tra i quali il Super Bowl, oltre a supportare l’Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze nel corso di operazioni di protezione civile. Gli AW139 della NNSA svolgeranno principalmente due compiti: ricerca e soccorso e rilievi topografici sulle aree dei disastri. La consegna dei due elicotteri è prevista nel 2024.

“Questo contratto con la NNSA rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con il Governo USA”, ha dichiarato Clyde Woltman, Leonardo Helicopters USA Inc. President. “Siamo pronti a lavorare per fornire ulteriori elicotteri per la sicurezza degli Stati Uniti”. Le capacità di reazione rapida, l’efficacia nelle operazioni di ricerca e sorveglianza, unitamente alla sua grande autonomia di volo rendono l’AW139 la scelta ideale per la NNSA. Questo modello presenta inoltre prestazioni al vertice della categoria, tecnologia e standard di sicurezza senza confronti. Il suo sistema avionico integrato permetterà alla NNSA di trarre il massimo beneficio dai suoi sensori e dalla completa suite di comunicazione. Le caratteristiche di sicurezza, le prestazioni e la capacità di carico non hanno rivali in questa categoria di peso e dimensione. Con l’aggiunta di questi elicotteri, la NNSA sarà in grado di rispondere alle missioni odierne, con la possibilità di accrescere ulteriormente le loro capacità per le future nuove esigenze di missione.

L’elicottero intermedio bimotore da 7 tonnellate AW139 è stato ordinato in oltre 1250 unità da oltre 280 operatori in 70 paesi in tutti i continenti. Dalla prima consegna nel 2004 a oggi la flotta ha accumulato oltre tre milioni di ore di volo. L’AW139 ha dimostrato di essere estremamente versatile, capace di soddisfare le esigenze di molteplici mercati. Circa la metà della flotta in servizio nel mondo viene impiegata per compiti di pubblica utilità: ricerca e soccorso, eliambulanza, ordine pubblico, antincendio, protezione civile e compiti di difesa. Altri impieghi comprendono il trasporto offshore, il trasporto VIP/corporate e governativo in aggiunta ad altre missioni civili. La flotta di AW139 è presente in tutto il mondo con oltre il 30% degli elicotteri prodotti presso lo stabilimento Leonardo di Philadelphia. La US Air Force (USAF) introdurrà presto in servizio l’MH- 139 della Boeing, basato sull’AW139, per sostituire la sua flotta di elicotteri UH-1N.

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2020 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,4 miliardi di euro e ha investito 1,6 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L’azienda dal 2010 è all’interno dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), confermandosi anche nel 2021 tra le aziende leader globali nella sostenibilità. Leonardo è inoltre inclusa nell’indice MIB ESG.

Leonardo announces contract for two AW139 helicopters with the U.S. Department of Energy’s National Nuclear Security Administration (NNSA)

NNSA Helicopters provide security sweeps at high profile events, including the Super Bowl, as well as assisting with disaster relief

The AW139’s inherent safety features and ability to stay in flight longer key factors

Delivery of both aircraft expected in 2024

Philadelphia, 14 March 2022 – Leonardo’s presence in the U.S. government continues to grow with today’s announcement of a contract for two AW139 aircraft by the U.S. Department of Energy’s National Nuclear Security Administration (NNSA.).

The NNSA through the Department of Energy has two locations: on the East Coast at Andrew’s Air Force Base in Maryland and on the West Coast at Henderson Airport in Nevada. NNSA helicopters are equipped with a variety of sensors that relay date back to NNSA headquarters while covering high profile events that include the Super Bowl, in addition to aiding the Federal Emergency Management Agency during disaster relief. The NNSA AW139s will serve two main purposes, search and rescue (SAR) and disaster topography scans. Both aircraft are expected to be delivered in 2024.

“This contract with NNSA further strengthens our relationship the U.S. Government,” said Clyde Woltman, President of Leonardo Helicopters USA Inc. “We look forward to delivering more aircraft to aid in the security of the United States.

The AW139’s rapid response, effective search and surveillance capabilities, coupled with its ability to stay in flight longer makes it an ideal choice for the NNSA. The AW139 delivers these capabilities along with class-leading performance that includes outstanding technology and safety. Its integrated avionics system will enable the NNSA to gain the maximum benefits from its sensors and comprehensive communications suite. The AW139’s inherent safety features, performance capabilities and general payload are unrivaled by any helicopter in its weight/class. With the addition of these aircraft, the NNSA will be able to respond to today’s mission with the ability to grow for future mission needs.

The AW139 intermediate-twin engine 7 ton has been ordered by more than 290 operators in 70 countries on all continents, with over 1250 sold. It has more than three million flight hours recorded since first delivery took place in 2004. Data of use testifies to the extreme versatility of the AW139, meeting the criteria of multiple market needs; approximately half the world’s fleet for public service, including search and rescue, air ambulance, law enforcement, firefighting, disaster relief and defence duties. Other leading uses include the offshore transport sector, VIP, government, and corporate transport, in addition to other civil missions. The AW139 fleet has a global presence with over 30% produced at Leonardo’s manufacturing facility in Philadelphia, PA. The US Air Force (USAF) will soon introduce the AW139-based Boeing MH-139 to replace the UH-1N fleet.

Leonardo, a global high-technology company, is among the top world players in Aerospace, Defense and Security and Italy’s main industrial company. Organized into five business divisions, Leonardo has a significant industrial presence in Italy, the United Kingdom, Poland and the USA, where it also operates through subsidiaries that include Leonardo DRS (defense electronics), and joint ventures and partnerships: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space and Avio. Leonardo competes in the most important international markets by leveraging its areas of technological and product leadership (Helicopters, Aircraft, Aerostructures, Electronics, Cyber Security and Space). Listed on the Milan Stock Exchange (LDO), in 2020 Leonardo recorded consolidated revenues of €13.4 billion and invested €1.6 billion in Research and Development. The company has been part of the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) since 2010 and has been confirmed among the global sustainability leaders in 2021. Leonardo is also included in the MIB ESG index.