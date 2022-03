LEONARDO – ROTORTRADE * PARTNERSHIP: « ESTESA LA COLLABORAZIONE NEL MERCATO DEGLI ELICOTTERI USATI, RINNOVATO L’ACCORDO DI DISTRIBUZIONE »

19.49 - venerdì 11 marzo 2022

Leonardo e Rotortrade estendono la loro collaborazione nel mercato degli elicotteri usati rinnovando l’accordo di distribuzione.

Leonardo e Rotortrade hanno annunciato in data 8 marzo, nel corso del salone elicotteristico Heli-Expo 2022 a Dallas, in Texas, la loro intenzione di portare avanti la loro lunga collaborazione nel mercato globale degli elicotteri civili usati attraverso il rinnovo dell’accordo di distribuzione che, dal 2013, ha fatto di Rotortrade l’unico distributore al mondo di elicotteri usati di Leonardo.

La collaborazione tra Leonardo e Rotortrade in tale periodo ha portato alla vendita di circa 80 elicotteri di vari modelli sul mercato civile mondiale, con una costante crescita nel corso del tempo. Questa collaborazione ha permesso a Leonardo di entrare in nuovi mercati e ha portato alla realizzazione di una rete di vendita congiunta beneficiando delle rispettive competenze e supporto.

Rotortrade è in grado di offrire elicotteri di Leonardo con gli standard qualitativi e di supporto garantiti dal costruttore, capacità che si traduce in un servizio affidabile e dall’eccellente rapporto costo/efficacia.

Stefano Villanti, SVP Sale, Leonardo Helicopters ha dichiarato: “Rinnovando questa collaborazione con Rotortrade saremo in grado di cogliere nuove opportunità fornendo le migliori soluzioni per coloro che sono alla ricerca della combinazione ideale di accessibilita, capacità operativa e di assistenza. Siamo lieti di continuare insieme per soddisfare i sempre nuovi requisiti di un mercato che è perfettamente complementare a quello per i nuovi elicotteri”.

“Abbiamo fondato Rotortrade per offrire soluzioni complete nel campo degli elicotteri usati a beneficio dei clienti. Col pieno supporto di Leonardo, Rotortrade assicura più valore attraverso i programmi dedicati definiti dal costruttore. Crediamo che il nostro successo sia stato costruito attraverso la soddisfazione del cliente attraverso le 11 distinte sedi dalle quali operiamo. Ci aspettiamo che il 2022 diventi il migliore anno di sempre” ha detto Philippe Lubrano, Presidente di Rotortrade.

Rotortrade

Fondata nel 2012 a Singapore, Rotortrade è la società leader al mondo nel campo della distribuzione degli elicotteri usati e l’unico distributore internazionale di elicotteri usati di Leonardo. L’ampia rete di vendita consente alla società di acquisire una vasta flotta di aeromobili di tutti i principali costruttori offrendo agli operatori servizi completi e sicuri. Rotortrade ha uffici in Florida, Kuala Lumpur, Londra, Los Angeles, Melbourne, Città del Messico, Marsiglia, Parigi, Singapore, Sarajevo, Shanghai, Verona e continua a cogliere nuove occasioni che saranno presto annunciate.

Leonardo

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2020 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,4 miliardi di euro e ha investito 1,6 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L’azienda dal 2010 è all’interno dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), confermandosi anche nel 2021 tra le aziende leader globali nella sostenibilità. Leonardo è inoltre inclusa nell’indice MIB ESG.