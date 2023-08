LEGAMBIENTE * “CAROVANA GHIACCIAI 2023“ * « QUARTA TAPPA IN TRENTINO ALTO ADIGE, SALITA AL RIFUGIO “MANDRONE“ E FLASH MOB SERALE CON “SALUTO AL GHIACCIAIO” (31/8) »

06.57 - giovedì 31 agosto 2023

Quarta tappa. Dal 31 agosto al 2 settembre il viaggio di Carovana dei ghiacciai 2023 proseguirà in Trentino-Alto Adige sui Ghiacciai di Lares e Mandrone. Il 31 agosto salita al rifugio Mandrone e flash mob serale con “Saluto al ghiacciaio” a cura di Sergio Maggioni, ricercatore e sound artist di “Un suono in estinzione”; Michele Nardelli, saggista; musiche a cura di Luca Morino (cantante e musicista) Franco Tessadri, Legambiente Trento. Il 1° settembre salita al Ghiacciaio del Mandrone con monitoraggio e osservazione delle morfologie glaciali a cura di Cristian Ferrari glaciologo CAI-SAT e Marco Giardino vice presidente Comitato Glaciologico Italiano. Nel pomeriggio prevista l’inaugurazione del Centro Studi Adamello “Julius Payer” (edificio del vecchio rifugio Mandrone). Il 2 settembre conferenza stampa di presentazione dei dati presso la Sala della Società Alpinisti Tridentini, Palazzo Saracini-Cresseri di Trento. Per partecipare iscriversi mandare mail a carovanadeighiacciai@legambiente.it.

In soccorso dei giganti bianchi. Fare di tutto per contrastare la crisi climatica è un dono che facciamo alle future generazioni, che erediteranno gli effetti delle nostre scelte. Per sostenere le attività di Legambiente sui cambiamenti climatici visita la pagina sostieni.legambiente.it/carovana-ghiacciai. Con un piccolo contributo sosterrai la campagna internazionale Carovana dei Ghiacciai, le attività dell’Osservatorio sull’impatto dei mutamenti climatici e le mobilitazioni contro la crisi climatica e i nemici del clima per ottenere cambiamenti concreti dalle istituzioni.

Foto: Legambiente